Em sua primeira participação da Copa do Brasil, o Sete de Dourados fez história mais uma vez. Na noite desta quarta-feira (8), a equipe de Dourados, venceu o River (PI) por 1 a 0 e avança para a próxima fase do torneio. De acordo com a Confederação de Brasileira de Futebol (CBF), o Sete enfrenta o Sport no final deste mês em dois jogos.

O herói da partida foi zagueiro Juan, autor do único gol da partida.

A partida

Equipe piauiense iniciou o jogo bem melhor, mostrando o seu poder ofensivo deixando a equipe sul-mato-grossense acuada nos primeiros 30 minutos de jogo. O Sete começou a respirar aos 31 minutos, em um lance lindo de Jeferson, que numa cobrança de escanteio aplicou uma linda bicicleta, mas a bola foi para fora.

Nove minutos depois, o atacante Pablo ganhou a bola na aérea, mas o goleiro adversário fez uma grande defesa. No final ainda da etapa inicial, a torcida do Sete soltou o grito de gol da garganta. Aos 45 minutos, Gustavo cobrou escanteio da direita, a bola cruzou a área e o zagueiro Ramon Baiano subiu para resvalar na bola, e Juan bem colocado empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar. 1 a 0 Sete.

Na volta da etapa final, o River, modificado pelo técnico Waldemar Lemos, ensaiou uma reação e voltou a pressionar a equipe sul-mato-grossense, fazendo que goleiro Alan Tobias brilhasse para segurar o placar.

Final de jogo, Sete de Dourados 1 a 0 River (PI).

Próxima partida do Sete será nos dias 22 a 1º de março contra o Sport (PE).