No sábado(25) pelo grupo A, o Sete de Setembro em casa ficou no 1 a 1 com o Águia Negra. Já no domingo(25), o Cena goleou o Operário-DD por 4 a 1. Pelo grupo B, o Novo fez 3 a 0 no Náutico. Já o Grêmio venceu o Operário por 1 a 0.

O Cena terminou a 1ª fase com 09 pontos, o Sete Setembro e o Águia Negra ficaram com quatro, enquanto Operário-DD não pontuou. Novo e Grêmio fecharam com 07 pontos enquanto o Operário ficou 03 e o Náutico não pontuou.

Agora na 2ª fase, o grupo C será formado por Seduc, Cena e Grêmio Santo Antonio. Já o grupo D terá Serc, Novo e Sete de Setembro. Os times jogarão dentro de cada grupo em turno único.

A 2ª fase será disputada no próximo final de semana com datas e horários a serem divulgados nesta segunda-feira(27) pela Federação. O campeão dos grupos C e D, farão a decisão da competição.