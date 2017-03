Próxima rodada do clube de Dourados é contra o Corumbaense, na cidade Morena

Enfim, o Sete de Dourados voltou a vencer no Estadual. Na tarde deste domingo (5), no estádio Virotão, em Naviraí, o time comandado por Mauro Marino não teve dificuldades e venceu o Naviraiense por 3 a 0.

Com o resultado, os douradenses chegam a oito pontos e se mantém na terceira colocação do grupo B. Já o Jacaré permanece na Lanterna da chave, com apenas três pontos.

O jogo

O primeiro gol não demorou para sair, aos dois minutos de jogo, Rodrigo deu um belo chute de longe, abrindo o placar. O segundo gol saiu aos 23 minutos, quando Pablo em cobrança de pênalti alargou o placar.

Quando o jogo estava indo para o fim, aos 30 da etapa final, Jefferson fechou o caixão.

O clube de Dourados retorna a campo nesta quarta-feira, contra o Corumbaense, na casa do adversário. Este jogo é atrasado pela quinta rondada do primeiro turno.