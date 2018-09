Haverá premiação para os primeiros colocados de acordo com a categoria e sorteio de brindes no dia do evento

Neste domingo (16), às 8h, será realizada a 3ª Corrida do Policial Civil em alusão ao Dia do Policial Civil que é comemorado em setembro. A corrida terá percursos de 5 e 10 km com 600 participantes adultos e 50 crianças.

Haverá premiação para os primeiros colocados de acordo com a categoria e sorteio de brindes no dia do evento. “Desejamos promover a interação entre os policiais civis e a sociedade, para que continuamente possamos estar servindo e protegendo o nosso povo sul-mato-grossense”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

No local também haverá uma praça de alimentação com comercialização de diversos produtos e animação de um grupo musical local.

Entrega dos kits

O Kit com camiseta, “sacochila”, garrafinha de água, flâmula e chip de cronometragem será entregue nos dias 14 e 15/09/18 das 8h às 16h.

Local

Decorado da Via Sul Engenharia, localizado na avenida Mascarenhas de Moraes, 1866, bairro Monte Castelo, em Campo Grande.