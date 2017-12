Somente o Operário AC e Urso entregaram documentação para Série A 2018

Os demais oito clubes estarão a mercê do empenho do Ministério Público Estadual em analisar os documentos

O Departamento Técnico da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul através do Vice-Presidente Marco Antonio Tavares, comunica que encerrou nesta quarta-feira(20) às atividades de 2017.

Segundo Tavares, dos 10 participantes da Série A 2018, apenas Operário AC e Urso cumpriram os prazos dos documentos necessários a atender a Lei 10.671(Estatuto de Defesa do Torcedor).

Os demais oito clubes estarão a mercê do empenho do Ministério Público Estadual em analisar os documentos que serão apresentados a partir do dia 04 de janeiro de 2018.

Ainda segundo Tavares, o Ministério Público Estadual tem até 30 dias para analisar todos os documentos a partir da data de entrega em cada Promotoria.