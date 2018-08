Na manhã desta quarta-feira (22), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através do Departamento de Competições, realizou em sua sede, o sorteio que definiu os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil.

Flamengo e Palmeiras disputarão os jogos de ida em seus domínios e decidirão a vaga na grande decisão fora de casa.

No duelo das maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians farão o primeiro jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã e o segundo em São Paulo, na Arena Corinthians.

Em outro grande clássico nacional, Palmeiras e Cruzeiro medem forças pela primeira vez na capital paulista, na Arena Palmeiras e fecham o confronto em Belo Horizonte.

As datas dos jogos de ida e volta serão 12/09 e 29/06, respectivamente, ambos às 20h45 (horário de MS).