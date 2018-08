Neste domingo (19) aconteceu no autódromo internacional de Campo Grande a 7ª Etapa da Stock Car, mais de 10 mil pessoas acompanharam a prova. E o piloto Felipe Fraga conquistou sua segunda vitória na temporada 2018 da competição.

A prova que não acontecia na capital desde 2014, e no encerramento do evento o prefeito Marquinhos Trad usou o momento para destacar as vantagens de receber o evento novamente em Campo Grande. O fluxo de turistas gerou uma injeção de R$ 12 milhões em 7 dias com serviços de hotelaria, transporte, alimentação entre outros.

“Com 3 provas e 70 pilotos, o retorno da prova é um presente para nossa cidade e esse é um dever do gestor que cuida de toda população. Hoje é um dia de esporte, lazer, de família e nada melhor do que você devolver a opção de uma corrida com pilotos internacionais. Desde 2014 nós não tínhamos a Stock Car e hoje estamos devolvendo a prova a Campo Grande”, disse o prefeito, que entregou o troféu para o 1º colocado da corrida 2, Ricardo Zonta.

A corrida

A largada da primeira corrida da etapa de Campo Grande da Stock Car aconteceu sem grandes incidentes, com Daniel Serra mantendo a liderança, seguido de Felipe Fraga e Lucas di Grassi. Cacá Bueno caiu para a quarta posição no final da primeira volta. Antonio Pizzonia, com pneu furado, teve que ir para os boxes.

Na terceira volta, Valdeno Brito e Nelsinho Piquet acabaram saindo da pista, com o piloto paraibano levando a pior, chegando a bater na barreira de pneus, mas conseguiu retornar.

Mais tarde, Cacá voltava a ter a terceira posição, mas os dois primeiros se descolavam do pelotão. Di Grassi, que estava na briga, acabou tendo problemas na barra de direção e teve que ir para os boxes.

Outro que também abandonou foi Allam Khodair, quando restavam 25 minutos, após sair da pista.

Faltando 23 minutos, Fraga finalmente ultrapassou Serra pela liderança, após pequeno erro do atual líder do campeonato.

Na 14ª volta, começaram as paradas nos pits. Serra entrou antes de Fraga, trocando apenas dois pneus. Fraga fez o mesmo no giro seguinte. Os dois saíram quase lado a lado, com Serra em vantagem. Na volta seguinte, o piloto da Cimed fez grande ultrapassagem em cima do rival da Eurofarma, retomando a liderança virtual, já que nem todos haviam feito o pit stop.

Ao final do ciclo, o comando da prova voltava a Fraga, com Serra ainda o pressionando, seguido de Cacá Bueno, Thiago Camilo e Max Wilson.

Outra grande briga que tomou conta dos minutos finais da prova foi entre Max Wilson e Cacá Bueno, pela terceira posição, com ambos “jogando” com os botões de ultrapassagem. O piloto da Eurofarama levou a melhor.

No final, Fraga cruzou a linha de chegada em primeiro com tranquilidade, seguido de Daniel Serra e Max Wilson.

Resultado

Stock Car - Corrida 1

1º lugar – Felipe Fraga (Cimed Chevrolet Racing)

2º lugar – Daniel Serra (Eurofarma RC)

3º lugar – Max Wilson (Eurofarma RC)

Corrida 2

1º lugar – Ricardo Zonta (Shell V-Power)

2º lugar – Cacá Bueno (Cimed Chevrolet Racing)

3º lugar – Átila Abreu (Shell V-Power)