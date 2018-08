A Stock Car realiza, neste domingo (19) a sétima etapa da temporada 2018 no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande..

Os treinos livres começaram ontem abrindo as atividades da Stock Car, que volta a Campo Grande depois de três anos. No sábado (18) ocorreu a sessão classificatória para a definição da ordem de largada. Hoje acontecem as duas corridas da etapa, com a primeira largando às 12h (horário de MS), enquanto que a segunda prova tem seu início previsto para às 13h05.

Na primeira posição do ranking geral do campeonato está o piloto Daniel Serra que acumula 165 pontos, em sequência está Marcos Gomes com 130. Max Wilson é o terceiro na tabela com 120, seguido por Felipe Fraga, com 117 e Rubens Barrichello com 115.

Das 12 rodadas da temporada 2018, ainda restam cinco. A grande final da Stock Car acontece no dia 9 de dezembro, em Interlagos, São Paulo.

A sétima etapa da temporada 2018 tem o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Largada

Após os treinos classificatórios do sábado a largada ficou assim, confira posição e tempo de cada piloto:

1º – #29 Daniel Serra (Eurofarma RC) – 1:24.584

2º – #88 Felipe Fraga (Cimed Chevrolet Racing) – 1:24.611

3º – #65 Max Wilson (Eurofarma RC) – 1:24.650

4º – #0 Cacá Bueno (Cimed Chevrolet Racing) – 1:24.785

5º – #11 Lucas Di Grassi (Hero Motorsport) – 1:24.840

6º – #21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) – 1:25.261

7º – #8 Rafael Suzuki (Bardahl Hot Car) – 1:24.834

8º – #111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) – 1:24.877

9º – #83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) – 1:24.904

10º – #80 Marcos Gomes (Cimed Chevrolet Racing Team) – 1:24.922

11º – #30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) – 1:25.103

12º – #10 Ricardo Zonta (Shell V-Power) – 1:25.173

13º – #51 Átila Abreu (Shell V-Power) – 1:25.203

14º – #77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) – 1:25.290

15º – #4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) – 1:25.312

16º – #90 Ricardo Maurício (Full Time Sports) – 1:25.009

17º – #46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) – 1:25.031

18º – #33 Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani) – 1:25.099

19º – #1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) – 1:25.141

20º – #18 Allam Khodair (Blau Motorsport) – 1:25.165

21º – #28 Galid Osman (Cavaleiro Sports) – 1:25.289

22º – #110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Contuflex) – 1:25.337

23º – #70 Diego Nunes (Full Time Bassani) – 1:25.354

24º – #116 Nestor Girolami (Bardahl Hot Car) – 1:25.360

25º – #5 Denis Navarro (Cavaleiro Sports) – 1:25.365

26º – #3 Bia Figueiredo (Ipiranga Racing) – 1:25.414

27º – #44 Bruno Baptista (Hero Motorsport) – 1:25.415

28º – #9 Guga Lima (Vogel Motorsport) – 1:25.469

29º – #12 Lucas Foresti (Cimed Chevrolet Racing Team) – 1:25.493