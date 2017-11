No primeiro jogo mata-mata deste Sul-Americano Sub-15, a Seleção Brasileira manteve os 100% de aproveitamento na competição. Peglow e Diego fizeram os gols do 2 a 1 em cima do Paraguai na sexta-feira, em Mendoza, no Estádio Malvinas Argentinas.

A vitória desta noite garantiu ao Brasil a vaga na final da competição. A Seleção enfrentará a Argentina, dona da casa, que derrotou o Peru por 4 a 1. A decisão será neste domingo, às 19h45 (20h45 de Brasília), em San Juan.

O JOGO

Diante de um adversário que mostrou desde o início sua proposta para o jogo desta semi-final, imposição física e bolas longas, a Seleção Brasileira Sub-15 soube trabalhar bem a bola para ser fatal no primeiro tempo.

Quem abriu o placar foi o atacante Peglow. Camisa 9 e goleador desta Sub-15, ele aproveitou o belo passe do lateral-direito Cadu, se livrou do marcador e bateu no canto do goleiro paraguaio.

Depois foi a vez do camisa 18, Diego, ampliar para o Brasil. Reinier ganhou a disputa de cabeça após o tiro de meta, Peglow tocou para a esquerda e achou o companheiro de ataque livre. Aí foi só tirar do goleiro e correr para o abraço.

No segundo tempo, os paraguaios vieram com tudo para o ataque e conseguiram descontar. Foi o suficiente para eles se lançarem ao ataque, o que obrigou a defesa brasileira a trabalhar.

Em três lances de contra-ataque, o Brasil teve chances de ampliar, mas a bola não entrou e o placar não se alterou. Fim de papo: 2 a 1 para a Seleção e vaga na final garantida.