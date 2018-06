Suécia vence por 3x0 o México e ambos se classificam às oitavas

Apesar da pressão no primeiro tempo, os gols saíram todos na segunda metade do jogo

A Suécia venceu o México, durante jogo nesta quarta-feira (27), na Arena Ecaterimburgo, por 3 a 0 e se garantiu no primeiro lugar do Grupo F da Copa do Mundo.

Os mexicanos, mesmo com a derrota, se classificaram graças ao tropeço alemão contra a Coréia do Sul.

Apesar da pressão no primeiro tempo, os gols saíram todos na segunda metade do jogo. Aos cinco, Berg recebeu com liberdade no bico da área cruzou para Claesson, que furou e deixou a bola limpa na esquerda para Augustisson, que de esquerda fez 1 a 0.

Aos 15, o árbitro marcou pênalti para a Suécia. Granqvist cobrou com força e fez o segundo. Aos 29, Lustig cobrou lateral da ponta direita para área, Thelin raspou de cabeça para trás, e Álvarez marcou contra o terceiro.

A Suécia volta a campo na terça-feira, às 11 horas (de Brasília), contra o segundo colocado do grupo do Brasil, em São Petersburgo. O México enfrenta o primeiro colocado do grupo do Brasil na segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara.