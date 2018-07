Suécia vence Suíça e volta às quartas de final 24 anos depois

A Suécia está nas quartas de final da Copa do Mundo após vencer a Suíça por 1 a 0 nesta terça-feira (3), em São Petersburgo.

A Suécia está entre as oito melhores seleções do mundo após 24 anos, quando foi terceira colocada no Mundial dos Estados Unidos. Em 2002 e 2006, em suas duas últimas participações, perdeu nas oitavas para Senegal e Alemanha.

O gol sueco foi marcado aos 22 do segundo tempo, por Forsberg. O meia recebeu de Augustinsson com liberdade na frente da área, ajeitou para a direita e chuta por baixo. A bola desviou em Akanji e entrou no canto direito alto do goleiro Sommer.

No fim do jogo, os suíços ainda perderam Lang, expulso por cometer falta em Olsson, que ficaria frente à frente com o goleiro. Inicialmente o árbitro marcou pênalti, mas após revisão do árbitro de vídeo, marcou falta fora da área.

Nas quartas de final, a Suécia enfrenta o vencedor de Colômbia e Inglaterra no próximo sábado, às 11 horas (de Brasília), em Samara.