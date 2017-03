Sul-mato-grossense participará de maior competição de fisiculturismo da America do Sul

Ela foi convocada para disputar no Arnold Classic 2017, no mês de abril, em São Paulo

A sul-mato-grossense Iara Cardoso foi convocada pela IFBB-MS (Federação de Culturismo e Fitness de Mato Grosso do Sul) para disputar no Arnold Classic 2017, no mês de abril, em São Paulo (SP). O evento é o maior da categoria na América do Sul. Ainda sem acreditar, Iara conta que se preparava para outra competição e não esperava a convocação para o Arnold. “Eu nem estava esperando. Estou me preparando para o estadual em junho”, salienta a fisiculturista.

Iara mora em Bonito, município a 300 quilômetros de Campo Grande e já conquistou muitos prêmios. Em 2014 iniciou no mundo competitivo do bodybuilding, onde participou e conquistou o 5º lugar no Campeonato Estadual na categoria Wellness. Após isso, a atleta trocou para a categoria Body Fitness onde conquistou em 2015 o título de campeã. Ano passado foi campeã no Campeonato Estadual de Fisiculturismo que aconteceu na cidade de Três Lagoas.

Faltando menos de dois meses para a competição, Iara conta que sua preparação está a todo o vapor. Consciente de que a disputa não será fácil, ela ressalta que participar já será a realização de um sonho. “Todos os anos eu vou para assistir o evento e ano passado eu estava na frente do palco e falei para meu marido “um dia vou subir nesse palco”. É o sonho de todo fisiculturista da América Latina”, destaca.

O evento acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de abril. Iara conta que precisa estar em São Paulo já no dia 19 para a pesagem. A atleta competirá na categoria Women’s Physique, até 1,60 cm.

Sobre o Evento

O maior evento de fisiculturismo da América do Sul – Arnold Classic acontecerá em São Paulo (SP) entre os dias 21 a 23 de abril de 2017. Este é um dos campeonatos mais disputados da categoria. Criado pelo ex-fisiculturista, ator e ex-atleta e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, a disputa reúne atletas profissionais e amadores do Brasil e da América Latina. O evento atrai multidões de fãs do fisiculturismo de todos os cantos do mundo. A premiação contará com a presença do próprio Schwarzenegger.