Os sul-mato-grossenses, Yuri Araújo, Ana Paula Morais e Bethania Ferreira, conquistaram a medalha de ouro na competição de atletismo e judô, do Fisu America Games em São Paulo - o Pan-americano Universitário. O evento reuniu mais de 1,5 mil atletas e paratletas de 30 países.

Yuri conseguiu a medalha de ouro após vencer o judoca argentino, Juan Ignacio Leranoz, que ficou com a prata, na categoria até 60 kg. O bronze foi para o mexicano Sergio Peralta Reis.

Quem conseguiu a segunda medalha de ouro para o estado foi, Ana Paula, também na competição de judô. Ela venceu a chilena Cindy Cortez Astudillo. A atleta luta na categoria até 57 kg.

No atletismo quem se destacou foi a paratleta sul-mato-grossense, Bethania, que conquistou três medalhas de ouro, no lançamento de disco, peso e dardo.

Entre as modalidades disputadas no Pan-americano Universitário estão; atletismo, basquetebol, taekwondo, futebol, futsal, voleibol, judô, natação, tênis e tênis de mesa. A competição também inclui as modalidades paradesportivas do tênis de mesa, atletismo e natação.

No total já são seis medalhas de ouro para o estado, três no judô e três no atletismo paralímpico. No ranking geral, o Brasil segue com a primeira posição com 263 medalhas, seguido do México com 33 e EUA com 24 medalhas. As competições vão até o dia 29 de julho.

Fotos: Divulgação

Judoca Ana Paula Morais trouxe o ouro para Mato Grosso do Sul

A paratleta, Bethania Ferreira, conseguiu três medalhas de oura na competição