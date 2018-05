Timão e Flamengo estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil

Na noite de quinta-feira (10), a bola rolou pela volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil, o Timão bateu o Vitória-BA por 3 a 1 e garantiu a vaga na próxima fase de forma tranquila. No Rio, o Flamengo segurou o 0 a 0 com a Ponte Preta-SP e avançou pelo triunfo por 1 a 0 no duelo da ida.

Corinthians X Vitória

Na Arena Corinthians, o confronto estava totalmente aberto por conta do 0 a 0 do primeiro jogo. Empurrados pela torcida os paulistas tomaram a iniciativa desde o início e a pressão resultou em um triunfo sem sustos. O primeiro gol alvinegro saiu ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos. Mantuan cobrou lateral para Gabriel, o atleta cruzou rasteiro e o goleiro Caíque desviou. Atento, Maycon aproveitou a sobra e empurrou para o gol vazio.

Na etapa final, o Timão continuou partindo para cima do Vitória e aos 12, Balbuena achou Jadson na entrada da área, o meia ajeitou o corpo para o chute e rolou para Romero. O paraguaio bateu fraco na primeira, mas aproveitou o rebote e ampliou a vantagem no segundo arremate. Oito minutos mais tarde, Romero tentou de longe, Caíque rebateu e a bola sobrou para Sidcley. O lateral achou o próprio Romero na área e, de cabeça, o atacante fez mais um. Aos 31, Guilherme Costa cruzou na cabeça de André Lima e, sozinho, o atacante tocou para o fundo da rede e descontou para o clube baiano, mas nada mudou na em termos de classificação.

Flamengo x Ponte Preta

No Maracanã o Flamengo entrou em campo com a vantagem "embaixo do braço", como se diz no jargão do futebol. A primeira boa chegada do Rubro-Negro foi apenas aos 26 minutos de bola rolando. Rodinei fez boa jogada, serviu Vinícius Júnior e o jovem atacante bateu para fora. Onze minutos depois, nova oportunidade para a joia do Fla. Desta vez, Renê foi quem passou para o atleta, que dominou e bateu de direita, tirando tinta da trave.

No segundo tempo, o atacante Guerrero, que havia acabado de entrar, quase abriu o placar para o Mengo aos 25, após boa troca de passes no ataque. Everton Ribeiro abriu para o peruano na entrada da área e o camisa 9 buscou o canto. A bola foi para fora, levando muito perigo. Dois minutos depois, Jean Lucas recuperou a posse e passou para Vinicius Júnior. O jovem atacante viu Guerrero na frente e lançou. O peruano invadiu a área, mas o zagueiro Reynlado conseguiu se recuperar e afastou a bola antes do chute. Aos 39, a grande chance de gol da partida. Felippe Cardoso recebeu na área, tirou o zagueiro Réver da jogada e bateu buscando o canto esquerdo. A bola carimbou a trave e voltou nas mãos de Diego Alves. Depois de quase sofrer o gol da Ponte Preta, que levaria a decisão da vaga para os pênaltis, o Fla se fechou bem, controlou a vantagem e garantiu a classificação.

Já confirmados na próxima fase, Corinthians e Flamengo aguardam o sorteio dos confrontos das Quartas de Final da Copa do Brasil 2018. A definição está marcada para 28 de maio e será realizada na sede da CBF.