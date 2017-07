Times do povo só empatam

Com o placar de 1 a 1, o Flamengo empatou com o Corinthians neste domingo (30), na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado evitou que o Corinthians antecipasse o título no primeiro turno do Brasileirão.

Fora de casa, o Atlético-MG venceu o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira. Já o Bahia perdeu em casa, na Fonte Nova, contra o Sport. O jogo terminou 3 a 1 para o visitante. A Chapecoense também perdeu de 1 a 2 em casa neste domingo na Arena Conda, contra Atlético-GO.

A rodada começou com a vitória do São Paulo contra o Botafogo neste sábado (29), no Engenhão, no Rio de Janeiro. O time paulista saiu da zona de rebaixamento com a virada de 4 a 3 fora de casa. Já o Palmeira vendeu por 2 a 1 o Avaí em casa neste sábado (29).

A noite, o Cruzeiro enfrenta o Vitória, às 18h (horário local), no Mineirão. Também a noite, às 18h, o Grêmio joga contra o Santos em casa.

O Vasco e Atlético-PR se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira na noite de segunda-feira (31), às 19h (horário local). O jogo entre a Ponte Preta e o Fluminense foi adiado por causa do falecimento do filho do técnico do Fluminense, Abel Braga. A partida foi transferida para o dia 9 de agosto.