O técnico Tite irá anunciar nesta sexta-feira (17) a sua primeira lista de convocados para a Seleção Brasileira, desde a realização da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Na manhã de hoje, às 10h, em coletiva de imprensa na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador da Seleção Brasileira irá divulgar os nomes dos jogadores que farão parte da delegação que enfrentará, em amistosos, as seleções de Estados Unidos e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente.

O jogo entre Brasil e Estados Unidos será em Nova Jersey, às 21h05. Quatro dias depois, a seleção enfrenta El Salvador em Washington, às 20h30.

As duas partidas marcam o começo do novo ciclo da Seleção Brasileira, de olho na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Antes disso, ainda há a Copa América de 2019, que será disputada no Brasil. Na última vez que a Canarinho disputou o torneio dentro de casa, em 1989, acabou campeã, derrotando o Uruguai na final.

A comissão técnica de Tite tem viajado por todo o Brasil para observar possíveis convocados para a Seleção e fica a expectativa para a divulgação da lista de hoje.

*Os horários citados são de MS.