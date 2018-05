Tite avalia táticas da Seleção

Durante o treino da Seleção Brasileira, na tarde desta quarta-feira (30), o técnico Tite aproveitou para testar várias opções táticas para a equipe, enquanto a Copa da Rússia não começa.

Após um intenso aquecimento, o técnico dividiu a equipe em duas. Enquanto um lado trabalhava a saída de bola com qualidade até chegar ao ataque, a outra buscava a retomada da posse a todo o custo. Como tem sido costume nestas duas primeiras semanas de treinos, as duas equipes tinham padrões táticos iguais, mas diferentes objetivos.

A dupla de jogadores do Real Madrid, formada por Marcelo e Casemiro, participou da primeira etapa do treinamento, mas foi poupada da segunda parte. Já o lateral-direito Fágner fez exercícios em separado, com direito a finalizações e muitas arrancadas. Douglas Costa segue se recuperando com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti, já com trabalhos no gramado.

Antes do fim da atividade, Neymar, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho ainda treinaram cobranças de pênalti.