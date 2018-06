O técnico da seleção brasileira, Tite, confirmou que, para o jogo de quarta-feira (27), a escalação dos jogadores continuará a mesma das partidas anteriores. A informação foi divulgada nesta terça-feira (26). O time do Brasil vai enfrentar a Sérvia amanhã a partir das 15h (horário de Brasília), e precisa pelo menos empatar para tentar continuar na disputa pela Copa do Mundo.

De acordo com o Globo Esporte, o jogo de amanhã ocorrerá no estádio do Spartak, em Moscou. Os jogadores a entrar em campo são; Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

Tite mostrou tranquilidade ao falar do momento de pressão esperado no duelo decisivo que ocorrerá. A emoção, segundo ele, é um ingrediente indispensável. "Entender que razão e emoção têm que estar equilibradas, e que há o momento do gelo, da calma, da lucidez. De manter padrão. O que é manter padrão? Aos 91 do segundo tempo, fazer um gol do jeito que a equipe está acostumada a jogar. A produção, principalmente do segundo tempo, e nesse quesito emocional me deixaram contente. Se vencer, ela se fortalece dentro de uma ideia que tem. E ela não abriu mão da sua ideia", disse.

Conforme o site de notícias, após vitória contra a Costa Rica e empate na estreia com a Suíça, o Brasil lidera o Grupo E, com quatro pontos. Para avançar as oitavas de final sem depender de uma combinação de resultados, basta um empate em Moscou.