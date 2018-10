Com a lesão Everton não deve enfrentar o Palmeiras no próximo final de semana

Foi anunciado na tarde desta segunda-feira que o atacante Everton, do Grêmio foi cortado dos amistosos da seleção brasileira que jogará contra Arábia Saudita e Argentina. O jogador fez exames em Porto Alegre que apontou uma lesão na coxa direita, que ele sofreu na última sexta-feira (5), no empate em 2 a 2 com o Bahia pelo Campeonato brasileiro.

E pela primeira vez o jogador Lucas Moura é chamado pelo técnico Tite para integrar o grupo da seleção. O atacante defende atualmente o Tottenham e teve um ótimo inicio de temporada, e nos dias 12 e 16 deste mês, defendera o Brasil.

Com a lesão Everton não deve enfrentar o Palmeiras no próximo final de semana, o Grêmio que havia solicitado para a CBF desconvocar o atacante para enfrentar o líder da competição, acabou perdendo o atleta por lesão.