Tite divulga lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Os 23 atletas que vão representar o Brasil na Rússia já estão definidos. O técnico Tite convocou os jogadores para a disputa da Copa do Mundo FIFA 2018 na tarde desta segunda-feira (14) na sede da CBF. O Brasil é a única equipe a disputar todas as edições do torneio, e esse nesta edição vai em busca do sonhado hexacampeonato.

O grupo se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (21), e começa a preparação para a competição. Os treinos vão até o dia 26 e, no dia seguinte, os 23 jogadores embarcam para Londres, com o objetivo de adaptação ao clima e fuso-horário, e treinam na capital inglesa até a a bola rolar para os amistosos preparatórios.

O selecionado fará duas partidas antes do Mundial, diante de Croácia e Áustria. O duelo com os croatas será no próximo dia 3, em Liverpool, na Inglaterra, e o segundo confronto está marcado para o dia 10, em Viena, capital do país adversário. A Seleção Brasileira está no Grupo E da Copa do Mundo e fará a estreia na competição diante da Suíça, no dia 17, em Rostov, às 15h (de Brasília).

Confira a lista:

GOLEIROS:

Alisson – AS Roma (ITA)

Cássio – Corinthians-SP

Ederson – Manchester City (ING)

DEFENSORES:

Danilo – Manchester City (ING)

Geromel – Grêmio-RS

Filipe Luís – Atlético de Madrid (ESP)

Marcelo – Real Madrid (ESP)

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Miranda – Internazionale de Milão (ITA)

Fagner – Corinthians-SP

Thiago Silva – Paris Saint Germain (FRA)

MEIO CAMPISTAS:

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fernandinho – Manchester City (ING)

Fred – Shakhtar Donetsk (UCR)

Paulinho – Barcelona (ESP)

Philippe Coutinho – Barcelona (ESP)

Renato Augusto – Beijing Guoan (CHI)

Willian – Chelsea (ING)

ATACANTES:

Douglas Costa – Juventus (ITA)

Firmino – Liverpool (ING)

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Neymar – Paris Saint Germain (FRA)

Taison – Shakhtar Donetsk