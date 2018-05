O Brasil é um dos favoritos a ganhar a Copa da Rússia, assegurou o técnico Tite, da seleção brasileira de futebol. Ele participou de coletiva nesta segunda-feira (14), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), logo após anunciar a lista dos 23 jogadores convocados.

“O Brasil é um dos favoritos, sim. Pelo futebol que tem apresentado e pela consistência da equipe”, afirmou Tite, quando perguntado sobre o favoritismo que sempre ronda a seleção brasileira em todas as copas, embora isto não tenha se traduzido sempre em vitórias.

Tite revelou que, entre os principais pontos que levou em consideração ao convocar um jogador, está o retrospecto de sua carreira, além do que ele classificou de feeling [substantivo inglês que significa, em tradução livre, intuição], ao conversar diretamente com o atleta.

“Consistência de carreira, de trabalho, dentro da seleção e da própria carreira credenciam a este momento máximo que é a seleção brasileira, principalmente em copa do mundo. Mundial, pressão psicológica, necessidade de desempenho, aspectos táticos, técnicos, físicos e emocionais são fundamentais para esta avaliação.”

O técnico ressaltou que o aspecto psicológico é importantíssimo para os jogadores, pois o mundial é uma competição curta. Após uma fase de grupos, quando passam dois times, a disputa é do tipo mata-mata, quando só passa para a próxima quem vencer, tornando cada partida uma decisão.

“O aspecto psicológico e emocional são fundamentais. São de três a sete jogos nesta copa, as tensões são muito fortes e tem que aguentar as pressões.Todos aqueles que passaram [por outras copas] vão me ajudar e ajudar a comissão técnica. Eles vivenciaram uma experiência única, que se aprende ganhando, empatando e perdendo. Depende da nossa capacidade de absorver isso.

Situação de Neymar

Quanto à situação física do atacante Neymar, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que também participou da coletiva, garantiu que o jogador estará pronto para participar do primeiro amistoso, contra a Croácia.

“Nós estivemos este fim de semana acompanhando a reta final de sua recuperação. Ele se encontra muito bem. Os exames de imagem mostraram uma ótima evolução da fratura. Ele já começou o trabalho em campo, o trabalho vai ser progressivo. A nossa ideia é que ele se apresente na Granja Comary em condições de trabalhar com bola e, gradativamente, com o grupo. Ele terá condições físicas de participar do primeiro amistoso e terá condições de recuperar esta condição de jogo”, disse Lasmar.

O médico também garantiu que Felipe Luiz está recuperado de fratura e que há tempo suficiente, antes do início da competição, para recuperar Fagner.

Cronograma de treinos

Os trabalhos de treinamento e avaliação física na Granja Comary, em Teresópolis, começarão já na próxima semana, a partir do dia 21, quando os jogadores se apresentarão e serão recebidos pela comissão técnica, que chega um dia antes.

Serão apenas seis dias de trabalho, pois no dia 27 todos embarcam para a Inglaterra, onde a seleção fará sua preparação no centro de treinamento do clube de futebol Tottenham. Dois amistosos foram marcados, antes de a equipe viajar à Rússia. Dia 3 de junho, os brasileiros enfrentam o selecionado da Croácia, em Liverpool, e dia 10 jogam contra a Áustria, em Viena.

Preparação em Sochi

Na Rússia, a Seleção fará sua preparação final na cidade de Sochi, onde realizará os treinamentos e retornará após as partidas. No local, ficará toda a estrutura para os jogadores e a comissão técnica. A primeira partida do Brasil será dia 17, contra a Suíça; o segundo confronto será dia 22, contra a Costa Rica; e o último jogo da primeira fase, dia 27, será contra a Sérvia.

Caso o Brasil fique em primeiro lugar no Grupo E, enfrentará, nas oitavas de final, dia 2 de julho, o segundo lugar do Grupo F, que tem Alemanha, Coréia do Sul, México e Suécia. A Copa do Mundo começará dia 14 de junho com o jogo da Rússia contra a Arábia Saudita, pelo Grupo A, e a final será dia 15 de julho.