Tite que ficar de olho nos craques e acompanha jogos na Europa

Depois das vistorias na Rússia e do sorteio da Copa do Mundo, o técnico Tite e o coordenador de Seleções têm uma agenda de compromissos na Europa. A dupla acompanhará 'in loco' dois jogos do Manchester City e também um treinamento da equipe.

Quem também está acompanhando os jogos dos craques são os auxiliares Cléber Xavier e Matheus Bachi. Os dois têm pela frente três jogos e também um treinamento da Juventus, da Itália.

Confira a agenda completa:

Tite e Edu Gaspar

6/12 - Shaktar Donetsk x Manchester City

10/12 - Manchester United x Manchester City

Cléber Xavier e Matheus Bachi

05/12 - Chelsea x Atlético de Madri

06/12 - Porto x Mônaco

08/12 - Treino da Juventus

09/12 - Juventus x Inter de Milão