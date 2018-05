A lista com os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Rússia 2018 será revelada pelo Técnico Tite na segunda-feira (14), na sede da CBF, às 14 horas.

A delegação começa a se apresentar em Teresópolis no dia 20 de maio. Como de costume, a comissão técnica chega um dia antes dos jogadores. Os atletas desembarcam no CT da Seleção Brasileira no dia 21 de maio.

Serão seis dias de trabalho na Granja Comary antes do embarque para a Inglaterra, marcado para o dia 27 de maio. Por lá, a Seleção Brasileira realizará a segunda etapa de preparação no CT do Tottenham. Antes da ida para a Rússia, o time do técnico Tite ainda enfrenta Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool, e a Áustria, no dia 10, em Viena.