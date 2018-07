Tóquio 2020 apresenta oficialmente os mascotes Miraitowa e Someity

O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio 2020 apresentou oficialmente neste domingo (22) seus dois mascotes, chamados Miraitowa e Someity, em um grande evento na capital japonesa, um ato que marca a contagem regressiva para o evento esportivo.

A apresentação, da qual participou a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e o presidente do comitê organizador de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, foi celebrada em um popular shopping da cidade, ao qual também foram centenas de crianças e curiosos.

O nome de Miraitowa, o mascote azul dos Jogos Olímpicos, provém da fusão das palavras japonesas futuro e eternidade, e "procura trazer esperança aos corações das pessoas no mundo todo", segundo detalhou a organização.

Someity, por sua parte, a mascote rosa paralímpica, deve o seu nome a uma variedade de cerejeira, uma árvore muito representativa da cultura japonesa, e quer transmitir "a sua força" aos atletas paralímpicos.

Os personagens, de estética futurista e inspirados no desenho animado, representam "a tradição e a inovação" do país asiático e serão o principal símbolo do evento.

As crianças também foram protagonistas do ato, acompanhando os mascotes frente a centenas de jornalistas e participando de um troca de presentes com eles, a fim de informar a venda oficial dos personagens.

Cerca de 17 mil escolas de educação primária do Japão participaram da escolha do casal de mascotes ganhadores, o que representa em torno de 70% dos centros deste tipo no país, assim como alguns colégios japoneses no exterior.

O personagem azul escolhido tem a capacidade de se deslocar de forma instantânea, enquanto a rosa pode se comunicar com vários elementos da natureza.

O nadador olímpico Daiya Sebe e a canoísta paralímpica Monika Seryu também posaram junto com os mascotes e compartilharam seu objetivo de "conseguir as suas melhores marcas e conseguir uma medalha".

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio acontecem na capital japonesa entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, e de 25 de agosto a 6 de setembro do mesmo ano, respectivamente.

Foto: KIMIMASA MAYAMA / EFE / Direitos Reservados - Reprodução Agência Brasil