Na tarde desta terça-feira (25), o Timão fez seu último treino na Arena Corinthians, antes de encarar o Flamengo por uma vaga na final da Copa do Brasil, e conta com o apoio de sua torcida que encheu as arquibancadas para incentivar o time a vencer e conquistar a vaga.

O primeiro confronto entre as duas equipes foi realizado há duas semanas, no dia 12, e a partida terminou empatada em 0 a 0. Sem ter o critério de gol fora, quem vencer o jogo nos 90 minutos, garante a vaga, mas caso haja outro empate entre as equipes, a decisão vai para os pênaltis.

Jair Ventura pensando nas penalidades colocou os titulares para treinarem. Clayson e Danilo Avelar treinaram cobranças de faltas, e o lateral Fagner foi poupado dos cruzamentos.

A Provável escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Gabriel) e Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson

Já o Rubro Negro deve ir a campo para encarar o Corinthians com: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Réver, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego; Everton Ribeiro e Marlos Moreno (Henrique Dourado).

A partida será realizada amanhã quarta-feira (26), às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal.