A falta de resultados positivos, com o baixo desempenho dos jogadores, somado a pressão da torcida, faz o Corinthians ficar em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa hoje a 13ª colocação, estão três pontos acima da Chapecoense, que é o primeiro time da zona de rebaixamento.

A crise esta instalada no parque São Jorge, na tarde desta sexta-feira (16), membros da principal torcida organizada, foram até o CT Dr. Joaquim Grava, protestar contra os maus resultados que deixam a equipe com chances de ser rebaixada pela segunda vez em sua história.

A torcida está pedindo a saída do presidente Andrés Sanches, e o principal, a permanência na primeira divisão do Brasileiro.

A última vitória do Timão foi no dia 27 de outubro, quando o Alvinegro venceu por 2 a 1 o Bahia, e desde então, perdeu para Botafogo e Cruzeiro e empatou com o São Paulo. O próximo desafio é contra o Vasco da Gama, em Itaquera, no próximo sábado às 18h.

Neste segundo turno o Corinthians jogou 15 partidas, venceu apenas três jogos, um contra o Paraná, Sport e o Bahia, o time empatou 5 vezes e teve 7 derrotas, neste tempo, conseguiu fazer 11 gols e sofreu 17. Só contando os pontos do segundo turno, o Timão ocupa a 18ª colocação, com apenas 14 pontos conquistados, menos de um ponto por partida e neste momento estaria no Z4.