Treinador espera Corinthians “fazer por merecer” a vitória no próximo domingo

O Corinthians realizou na manhã desta sexta-feira (27) o penúltimo treino antes de visitar a Ponte Preta, no domingo, às 17h (horário de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há três jogos (empate diante do Grêmio e derrotas para Bahia e Botafogo), Carille sabe o que espera de sua equipe para voltar a triunfar na competição: atenção aos detalhes.

"Fazer por merecer. A gente tem que fazer por merecer a cada jogo, ganhamos muitos jogos nos detalhes, estamos perdendo nos detalhes. Parar de tomar gol, melhorar nossa média de gols. É fazer por merecer. Todos entenderam que podemos fazer mais. Principalmente em questões que decidem jogo, bola parada. No Rio se decidiu assim", disse Carille em coletiva após as atividades.

"Muita atenção e dedicação como em todos os jogos. Estaremos com emocional controlado. Não sei quem joga, mas tem Rodrigo, Wendel, Sheik, jogadores vencedores. Vai ser jogo de provocação, que o árbitro tenha luz e sabedoria para conduzir o jogo", projetou o treinador.

Fábio Carille também analisou a queda de rendimento da equipe no segundo turno. Ele negou que o elenco venha passando por problemas físicos e acredita que seus jogadores podem ser melhores nas construções das jogadas.

"Não tem parte física de qualquer um. Todos que foram a campo, a gente sabia. A queda de rendimento é do time. Sobre passe simples, para o meia jogar, a bola tem de chegar com qualidade. Precisam receber a bola em posição melhor para definir e armar. É um conjunto. Vou atrás de vídeos e isso chama a atenção. Podemos ser melhores na construção", falou.