Treino da Seleção foi acompanhado pela torcida

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, comandou treino com bola nos campos 1 e 2 da Granja Comary, na sexta-feira (25). Foi o penúltimo trabalho desta primeira etapa de preparação para a Copa do Mundo. A novidade do dia foi a presença dos torcedores brasileiros, que compareceram em grande número para apoiar a equipe brasileira.

Em campo, apenas as ausências de Fagner e Douglas Costa. O primeiro treinou em separado e deu sequência à sua preparação física. O segundo seguiu o tratamento de lesão na coxa aos cuidados da equipe médica.

Ao final da atividade, os jogadores foram até os torcedores, que puderam ter contato com os convocados antes do embarque para a Copa do Mundo. Muitos familiares e amigos de membros da delegação acompanharam o treino da tarde. Motivação extra para os atletas e a comissão técnica.

“A gente espera que o torcedor nos apoie durante toda a Copa do Mundo. É muito importante esse apoio. Contamos muito com essa energia positiva. É muito bom estar com eles do nosso lado” disse o zagueiro Marquinhos.

O dia de treinos da Seleção Brasileira começou cedo nesta sexta. Ainda pela manhã, os jogadores foram para a academia do Centro de Excelência do Futebol Brasileiro. Divididos em dois grupos, os atletas trabalharam a parte física na academia com os preparadores físicos Fábio Mahseredjian e Ricardo Rosa.

A Seleção Brasileira se despede da Granja Comary neste sábado (26) após o último treino desta fase de preparação marcado para as 9h. No domingo, a delegação embarca para Londres onde inicia a segunda etapa da preparação.

Lá, o grupo ficará completo com as chegadas de Marcelo, Roberto Firmino e Casemiro. O trio disputa a decisão da Liga dos Campeões da Europa neste sábado. O Brasil fará dois amistosos antes de pousar na Rússia para o início da Copa do Mundo. No dia 3 de junho enfrenta a Croácia, em Liverpool, e no dia 10 encara a Áustria, em Viena. No dia 17 de junho, a Seleção Brasileira estreia no Mundial contra a Suíça em Rostov On Don.