Três Lagoas é tricampeão dos Jems

O time da Escola Municipal Parque São Carlos de Três Lagoas é tricampeão dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems). As garotas conquistaram o titulo, no fim da tarde de terça-feira (27), na Escola Prevê Objetivo. As adversárias foram as meninas da Escola Estadual Ada Teixeira de Campo Grande.

O jogo começou equilibrado, com os dois times defendendo bem. O primeiro período terminou empatado em 6×6. No segundo, Três Lagoas apertou a marcação e abriu vantagem de nove pontos, aproveitando os contra-ataques.

O terceiro período começou com placar de 20×11. O time do interior manteve a pressão e fez 30×19. Depois foi só administrar a vantagem e comemorar o tricampeonato. Fim de jogo: Três Lagoas 39×30 Campo Grande.

“Objetivo alcançado, não sei nem explicar o que estou sentindo. Foi meu primeiro título. Estou muito feliz. Devo tudo isso ao meu técnico que me ensinou tudo e ao meu time. Foi muito difícil, mas conseguimos”, disse emocionada, a estreante Suellen, um dos destaques da equipe.

“Foi difícil, mas conseguimos o tricampeonato. É muito bom porque esse time merece, jogou bem. As meninas são muito valentes e esforçadas”, resumiu o técnico Ronaldo Costa.



O resultado garantiu ao time da Escola Parque São Carlos de Três Lagoas vaga nos Jogos Escolares da Juventude. No ano passado, as garotas terminaram com o bronze. “Este ano vamos de novo e queremos ganhar outra medalha e dessa vez de ouro. Estou muito feliz em ganhar e voltar ao brasileiro. Vamos representar bem o Estado”, disse a veterana Kamylla.

O terceiro lugar ficou com o time Anglo de Paranaíba que derrotou Costa Rica por um ponto, com um lance livre no último segundo de jogo. Placar final 37×36.

Os Jems são uma promoção da Fundesporte e contam, na etapa basquete e voleibol, com o apoio da Prefeitura Municipal de Paranaíba.