Após a virada sobre o Atlético-PR (2 x 1) – a terceira emocionante no comando do técnico Dorival Júnior –, o São Paulo subiu quatro posições na tabela do Campeonato Brasileiro, ratificou um novo momento na competição e agora tem um novo confronto na tabela que traz desafios: na noite desta quarta-feira (18), às 20h45 (de MS), a equipe enfrentará o Fluminense no Maracanã.

No Rio de Janeiro, o Tricolor terá a missão de melhorar seu desempenho fora de casa e voltar a vencer duas partidas seguidas no torneio nacional deste ano, o que não ocorre desde a terceira rodada. Por isso, só um resultado positivo interessa aos são-paulinos no confronto válido pela 29ª rodada.

“Estamos com uma boa postura. Mas precisamos ter bons resultados. Às vezes, jogamos bem, e não vem o resultado. Temos uma sequência difícil, com confronto direto contra o Fluminense, que vive uma situação como a nossa, e outro jogo difícil, em casa, contra o Flamengo”, avaliou o atacante Lucas Pratto, que completou.

“Precisamos da invencibilidade nesses jogos, mas seria bom ter vitórias consecutivas para termos uma situação mais tranquila”, opinou. Com o triunfo sobre os paranaenses, o São Paulo subiu para a 13ª colocação, agora com 34 pontos em 28 rodadas, e terá pela frente um adversário que está no 12º lugar, com 35 pontos.

Assim como o argentino, o volante Petros também ressaltou a necessidade do time emplacar uma sequência. “Precisamos desta segunda vitória consecutiva, porque o campeonato já nos mostrou que com dois resultados positivos é possível subir bem na tabela. Uma segunda vitória na sequência dá um poder muito grande. Outras equipes conseguiram dar um salto grande assim e, hoje, já brigam por outro objetivo”, disse o meio-campista, que emendou.

“Temos uma partida importante contra o Fluminense, na sua casa. O Fluminense que vem de uma vitória importante, vem motivado. Mas acho que não temos margem para deixar escapar jogos assim, principalmente pelo confronto direto, que é mais uma decisão. Vamos nos preparar para ganhar esse jogo e, aí sim, quando acabar a rodada, vamos ver qual é nossa real situação na competição”, finalizou.

Para encarar os cariocas, o Tricolor não contará com Morato e Wellington Nem (ambos com cirurgias no joelho direito), Lugano (desconforto na panturrilha direita), Bruno (cervicalgia), Brenner (Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira) e Gilberto (contratura na coxa esquerda).