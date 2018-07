Seleção brasileira vai a campo com o uniforme tradicional

Na próxima segunda-feira (2), a Seleção Brasileira entrará em campo contra o México com o uniforme tradicional: camisa amarela, calção azul e meiões brancos.

A única mudança em relação aos dois jogos em que o Brasil jogou com a "Amarelinha" na Copa do Mundo Rússia 2018 – contra Suíça e Sérvia –, será o uniforme do goleiro Alisson. O camisa 1 vai vestir preto e não o verde.

A seleção mexicana também vai enfrentar o Brasil com o seu uniforme principal, em verde, branco e vermelho. Confira o detalhamento das cores utilizadas pelos profissionais envolvidos na partida que definirá quem passa para as quartas de final do mundial.

Foto: Reprodução / CBF