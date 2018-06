Uruguai elimina Portugal e vai enfrentar a França

O Uruguai venceu Portugal por 2 a 1, com dois gols de Edinson Cavani e chegou às quartas de final da Copa do Mundo após oito anos. Os portugueses, que perderam pela primeira vez no Mundial, ao menos marcaram um gol na equipe uruguaia, que até aqui não tinha sofrido nenhum.

Logo com seis minutos de jogo, em rápido contra-ataque puxado por Cavani, Suárez foi lançado na esquerda, escapou da marcação de Ricardo Pereira e cruzou na área. Cavani subiu bonito na segunda trave e cabeceou forte para o fundo das redes. O empate português também foi de cabeça, com o zagueiro Pepe, após cobrança de escanteio aos nove minutos do segundo tempo.

O segundo gol uruguaio viria aos 16 minutos, após chutão do goleiro Muslera para o campo de ataque, Suárez triscou de cabeça, Bentancur lançou para Cavani livre do lado esquerdo da área. O atacante bateu, de primeira, com a chapa do pé direito e manda a bola no canto esquerdo de Rui Patrício. Cavani deixou o campo sentindo uma lesão na perna.

Com a vitória, o Uruguai avança às quartas de final, e enfrentará a França na próxima sexta-feira, às 11 horas (de Brasília), em Níjni Novgorod. Portugal volta para casa.