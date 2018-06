Uruguai estreia na Copa com vitória sobre o Egito

O gol foi marcado no final do jogo, garantindo a primeira vitória do time uruguaio na competição

A seleção do Uruguai venceu o Egito por 1 a 0, no jogo de estreia das duas seleções na Copa do Mundo. O gol foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo por José Maria Gimenez, após muita insistência e desperdício de várias oportunidades de gol, em praticamente todo o tempo da partida, que foi disputada na Arena Ecaterimburgo.

O Uruguai pressionou o Egito a partir da metade do segundo tempo, sendo que Suárez e Cavani pararam no goleiro El-Shenawy. O que modificou o placar foi bola parada. Em cobrança de Carlos Sánchez, Gimenez subiu mais alto que a defesa egípcia e trouxe alívio para os uruguaios, marcando o gol da vitória.

A primeira rodada do grupo A já foi completada. Com os resultados, a Rússia está em primeiro com três pontos e cinco gols de saldo. A seleção uruguaia vem na segunda posição com os mesmos três pontos, perdendo nos critérios de desempate. Egito vem na terceira posição, seguida da Arábia Saudita na última.