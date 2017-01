Usain Bolt anunciou, nesta sexta-feira, que devolveu ao Comitê Olímpico Internacional (COI) a medalha de ouro do revezamento 4x100m rasos da Olimpíada de Pequim. Na última quarta-feira, a entidade máxima do esporte olímpico confirmou que a equipe da Jamaica perdeu o título de 2008 por causa do doping de Nesta Carter. O advogado do atleta ainda tenta um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas Bolt já se desfez da medalha, passando de nove para oito ouros olímpicos no currículo.

- É duro ter de devolver uma das minhas medalhas, e eu já a devolvi porque foi uma solicitação do COI. Não estou feliz com isso, mas é uma coisa que acontece na vida - disse o velocista, em entrevista à agência de notícia Reuters.

Carter foi um entre dezenas de atletas flagrados pelo COI nos últimos meses após reanálises de amostras de urina e sangue coletadas nos Jogos de Pequim e Londres. Na avaliação mais recente foi encontrada em um dos exames do velocista a substância proibida metilhexaneamina, um estimulante encontrado em alguns suplementos alimentares e descongestionantes nasais. Além de Bolt e Carter, estavam no time jamaicano Asafa Powell e Michael Fraser. Eles haviam cravado 37s10, recorde mundial da prova na época.

Apenas o recordista mundial dos 100m e dos 200m rasos confirmou a devolução da medalha, embora o Comitê Olímpico da Jamaica já tenha solicitado que todos devolvam as medalhas. Bolt afirmou que perder seu ouro do revezamento de Pequim não diminuiu sua relevância na história das Olimpíadas e se disse focado para o Mundial de Londres, entre 4 e 13 de agosto, quando pretende se aposentar das pistas.

- Acredito que ainda conquistei muito, não mudou o que fiz durante minha carreira. Não posso permitir que isso me tire do foco para a temporada, então estou focado, mas não estou feliz.

Com a eliminação da Jamaica, o ouro passa a ser de Trinidad e Tobago, que teve como medalhistas Keston Bledman, Marc Burns, Emmanuel Callender e Richard Thompson. O Japão sobe para o segundo lugar, enquanto o Brasil pula para terceiro.