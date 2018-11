Na noite de ontem os torcedores do Vasco respiraram mais aliviados, a partida no estádio São Januario, na noite de quinta-feira (22) contra o São Paulo, fez com que o Cruz-Maltino diminuir a porcentagem de 22% para 4% as chances de ser rebaixado, de acordo com as contas do matemático Tristão Garcia, do site Infobola.

Com a vitória, o Gigante da Colina chegou aos 42 pontos e subiu para a 14º colocação e já sonha com a Copa Sul-Americana de 2019. O jogo era fundamental para o Vasco, que na próxima rodada enfrenta o líder da competição e invicto a 21 jogos.

Outra torcida que ficou feliz com o resultado de ontem, foram os torcedores do Ceará, que venceu a partida por 1 a 0 diante do lanterna Paraná, e reduziu as chances de queda de 12% para 3%, o time cearense está em 15º com os mesmos 42 pontos que o Vasco, mas perde no saldo de gols.

Já o Fluminense já liga o sinal de alerta, pois a equipe não vence a seis jogos, o pior, o time deixou de marcar gols, e está vendo a possibilidade de cair para a Série B, subir de 1% para 4%.

A Chapecoense venceu o Sport por 2 a 1 e saiu da zona de rebaixamento, e colocou o Leão na degola. A Chape tinha 48% de cair, mas com a vitória ela tem somente 31%, e enfrenta Corinthians e São Paulo nos jogos que restam. Já o time pernambucano passou de 41% para 73% com a derrota.

Com a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras na quarta-feira (21), o América-MG ficou em situação mais complicada com os resultados desta quinta. A possibilidade de queda do Coelho passou de 80% para 87%, o time está a três pontos do primeiro time fora do Z4.