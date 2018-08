O piloto da Ferrari passou na 1ª volta o líder do campeonato, garantindo a vitória

Sebastian Vettel venceu o GP da Bélgica deste domingo (26), na Fórmula 1. O alemão ultrapassou Lewis Hamilton, que havia largado na pole, logo na primeira volta e lá se manteve até o final com grande vantagem à frente do britânico da Mercedes.

Na briga pela liderança, Sebastian Vettel ficou tranquilo. O alemão se deu melhor após a troca de pneus logo no início da corrida e não foi muito ameaçado pelo rival. Vettel chegou a abrir mais de dez segundos à frente de Hamilton nas últimas voltas da prova. Se Hamilton não teve sorte e acabou fora da primeira colocação, o companheiro de Mercedes Valtteri Bottas tem muito a comemorar.

O piloto largou nas últimas posições após punição e fez uma bela corrida de recuperação, terminando em quarto lugar. Agora a Fórmula 1 irá para a Itália. No dia 2 de setembro acontece o GP de Monza.

Acidente de Alonso

Fernando Alonso e Leclerc nem sentiram o gostinho de correr o GP da Bélgica. Os dois, junto com Hulkenberg, precisaram deixar a prova logo na primeira volta após o piloto da Renault causar um acidente incrível. Hulkenberg perdeu a freada na primeira curva e tocou o carro de Alonso por trás.

O espanhol voou na pista passando por cima do carro de Leclerc. Vettel aproveita corredor e ganha a liderança Sebastian Vettel não demorou para conseguir o primeiro lugar de Hamilton no GP da Bélgica.

Antes mesmo da entrada do carro de segurança na pista por causa do acidente com Alonso, Leclerc e Hulkenberg na primeira volta, o piloto da Ferrari ultrapassou o rival da Mercedes assumindo a ponta. Na relargada, Vettel conseguiu manter a frente.

Reprodução/UOL Esporte - REUTERS/Francois Lenoir

A classificação final da prova ficou desta forma:

1º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

2º Lewis Hamilton (ING/ Mercedes)

3º Max Verstappen (HOL/Red Bull)

4º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

5º Sergio Perez (MEX/Force India)

6º Esteban Ocon (FRA/Force India)

7º Romain Grosjean (FRA/Haas)

8º Kevin Magnussen (DIN/Haas)

9º Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso)

10º Marcus Ericsson (SUE/Sauber)

11º Carlos Sainz (ESP/Renault)

12º Sergey Sirotkin (RUS/Williams)

13º Lance Stroll (CAN/Williams)

14º Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso)

15º Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren)

Não completaram a prova

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

Nico Hulkenberg (ALE/Renault)

Fernando Alonso (ESP/McLaren)

Charles Leclerc (MON/Sauber)

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)