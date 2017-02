Williams lança oficialmente carro que pode ser o último de Massa na F-1

A Williams terminou a temporada passada com a perspectiva de viver um ano de transição, com a chegada do estreante Lance Stroll ajudando a ampliar o orçamento do time, além de contar com Valtteri Bottas. Poucos meses depois, o time apresenta o FW40, seu carro para o campeonato de 2017, com Felipe Massa no lugar do finlandês, muitas caras novas e ainda mais dinheiro em caixa após a negociação para liberar seu piloto para a Mercedes.

Toda essa movimentação fez com que o piloto brasileiro, que havia se aposentado da Fórmula 1 no final de 2016, ganhasse uma nova chance na categoria, tendo a chance de voltar a guiar com um carro mais próximo ao de seus melhores anos no esporte. Afinal, com as mudanças nas regras, os modelos atuais serão mais rápidos e os pneus devem durar mais.

"Foi difícil dizer não [quando me ofereceram para voltar]. Eu tinha planos de continuar correndo em outra categoria, pois é o que amo fazer. E especialmente a F-1 é o sonho para qualquer piloto. Mas as novas regras, uma grande mudança, também me atraíram: eu gosto de começar um projeto do zero. E foi o mesmo que aconteceu quando eu cheguei aqui, em 2014, e fizemos um grande trabalho", lembrou o brasileiro, que tem contrato de um ano e deve fazer sua temporada de despedida.