Zagallo visita Tite na Granja Comarry

Antes de estrear como técnico da Seleção Brasileira, Tite fez questão de pedir conselhos àquele que detém a maior bagagem quando o assunto é a "Amarelinha" e, principalmente, Copa do Mundo: Mario Jorge Lobo Zagallo.

Com sete participações em Copas do Mundo, duas como jogador e cinco como treinador, Zagallo, 86 anos, esteve na Granja Comary, na manhã desta quinta-feira (24). Ele foi recebido na porta do hotel da delegação pelo técnico Tite e o coordenador de Seleções Edu Gaspar, sob os olhares dos membros da comissão técnica. Entre eles o preparador de goleiros Taffarel, que abraçou o seu comandante das Copas de 94 e 98.

Durante a caminhada até a sala de reuniões do local, Zagallo era reverenciado por funcionários e integrantes da delegação. Cheio de vitalidade e com a memória em dia, Zagallo se reuniu com Tite, Edu e a comissão técnica por cerca de duas horas. Em pauta, debates táticos, inúmeras histórias de bastidores e elogios mútuos. Um encontro de mestres, cada um em seu tempo, compartilhando as virtudes e os percalços de serem aficionados pela vitória e pelo conhecimento.

“Eu estou muito satisfeito de estar aqui perto de vocês. O trabalho do Tite nos traz mais força e confiança, é perfeito. Ele tem muita capacidade. É uma pessoa sensacional. A Seleção não poderia ter outro técnico”, elogiou Zagallo em suas primeiras palavras diante da comissão.

O técnico Tite agradeceu Zagallo pela visita ao grupo às vésperas do embarque para a disputa da Copa do Mundo, competição que o "Velho Lobo" conhece muito bem.

“Sou extremamente grato ao Zagallo por ter me recebido em sua casa. Eu não tinha a experiência de seleção e ele me tranquilizou naquele momento. Admiro-o muito pela conduta pessoal e a profissional. Eu o tenho como um mestre”, afirmou o atual técnico da Seleção Brasileira.