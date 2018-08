A agenda de eventos do fim de semana que comemora os 119 anos de Campo Grande está recheada de atrações para todos os públicos.

Os destaques são os artistas de renome nacional que se apresentam a partir desta sexta-feira (24). Entre eles, Léo Santana, João Gustavo & Murilo e Gustavo Mioto que se apresentam na Expo MS Rural, e os artistas gospel Priscila Alcântara, Thalles Roberto e a banda Disco Praise sobem ao palco da Marcha Para Jesus, no sábado (25).

As atrações para o final de semana também agregam o público de todas as idades. Acontece, no próximo domingo (26), o tradicional desfile cívico de Campo Grande, onde quase 60 entidades passarão pela rua 13 de maio, em homenagem a aniversário, da capital sul-mato-grossense.

O JD1 Notícias selecionou as atrações por categorias, para você não ficar em casa. Confira:

- Para a família

Exposição Militar - O Comando Militar do Oeste realiza, na sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (25) de agosto, das 10h às 17h, no Shopping Campo Grande, uma exposição de material militar no âmbito das comemorações da Semana do Soldado.

Desfile cívico - O tradicional desfile cívico de aniversário de Campo Grande leva 60 entidades para a rua 13 de maio no domingo (26), a partir das 8h.

MC Dia Feliz 2018 – Os heróis da Liga do Bem estarão reunidos com o objetivo de conseguir recursos para auxiliar no tratamento e cura do câncer infantil e juvenil. Para participar da ação é só ir até uma unidade do MC Donalds de Campo Grande e comprar o lanche “Big Mac”. A liga do bem fará visitas aleatórias nas unidades do MC Donalds.

- Shows

Léo Santana – No sábado, o cantor baiano se apresenta no segundo dia de exposição no Parque Laucídio Coelho, além de Léo Santana, os campo-grandenses poderão ver os shows da dupla João Gustavo & Murilo e do Dj Analaga. Os ingressos podem ser adquiridos no site ingresso nacional.

Gustavo Mioto – Domingo (26), é o dia do cantor sertanejo animar o público de Campo Grande, Expo MS. O show é gratuito. Clique no link para mais informações.

Classical Queem – Considerada uma das maiores bandas Queem Cover da América Latina, o grupo traz a Campo Grande, no sábado (25), os sucessos de umas das maiores bandas do rock internacional. Clique aqui para mais informações.

Banda Mosca de Bar – No sábado, quem sobe no palco do Sesc Morada dos Baís com o melhor do rock nacional, Mosca de Bar. A entrada é gratuita. Clique no link para mais informações.

- Religioso

Marcha Para Jesus – Os artistas gospel, Priscila Alcântara, Thalles Roberto e a banda Disco Praise, subirão ao palco da Marcha Para Jesus, no sábado (25). A concentração será a partir das 14h, na Praça do Rádio, os shows acontecem a partir das 19h, na Via Park.

- Esportivo

Corrida do Facho – A tradicional Corrida do Facho acontece no domingo (26), antes do desfile cívico de aniversário de Campo Grande.

Corrida Noturna Cassems 2018 – Em sua oitava edição, a Corrida Cassems acontece no sábado (25) e os organizadores estimam a participação de mais de 2 mil participantes. A concentração será na sede da Cassems, na rua Antônio Maria Coelho, 6.065. Mais informações, clique aqui.

Trilha do Pôr do Sol – A proposta do evento que acontece no sábado (25), uma trilha entre montanhas, dentro de Campo Grande. Ficou interessado? Clique aqui para obter mais informações.

- Bares

O Irlandês Pub - Av. Afonso Pena, 1650.

Salomé - Avenida Afonso Pena, 4240.

Café Mostarda - Av. Afonso Pena, 3952.

Hook Beers Park – Avenida Afonso Pena, 5872.

Kiwi Tropical - Av. Afonso Pena, 4909.

Quisque da Brahma - Rua Doutor Mário Édson de Barros, 64.

Sacramento Cervejaria – Rua Quinze de Novembro, 1446.

Saideira Classic Bar – Rua Dom Aquino, 2331.

Velfarre Bar - Rua Jose Antonio, 1002.

Maracutaia Boteco – Rua 07 de Setembro, 1971

Divina Choperia – Rua Sete de Setembro 2397

Cervejaria do Prosa – Rua Alagoas, 901

Retirinho – Rua Antônio Maria Coelho, 3315

Bar da Bud - Av. Afonso Pena, 4227.

Mesa de Bar – Av Noroeste, 1650

Mera Music Bar – Avenida Mato Grosso,

- Casas noturnas

Valley Pub – Av. Afonso Pena 4150.

Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186.

Jack Music Hall – Rua 15 de Novembro, 2098.

Invicta – Av. Eduardo Elias Zahran, 1732.

Shiva Club – Av. Afonso Pena, n° 3951.

Joker Arguile Bar – Rua Euclides da Cunha, 228.

Dope Club – 7 de setembro 804.

Daza – Rua Marechal Rondon, 2181.

Sis Lounge – Rua Dr. Zerbini, 53.

Non Stop – Rua Pimenta Bueno, 127.