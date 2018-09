Acadêmicos e professores do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande irão prestar diversos serviços de cidadania e saúde à população neste domingo (9) na Base Aérea de Campo Grande. As pessoas poderão receber atendimento de diferentes cursos, além da oportunidade de conhecer a história das forças aéreas, artigos militares, suas aeronaves e a tradicional apresentação da esquadrilha da fumaça.

Na área de saúde, os visitantes poderão ser assistidos pelos universitários de farmácia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição e educação física com aferição da glicemia e pressão arterial, tipagem sanguínea, orientação sobre uso e descarte de medicamentos, avaliações posturais e ergonômicas, instruções sobre desobstrução de via aérea em recém-nascido, ensinamentos de manobras para socorrer vítimas bebês de engasgo e informações sobre atendimento a vítimas de queimaduras.

Avaliação da composição corporal, orientações sobre exercício físico e alimentação também serão repassadas.

Programação do Evento

Os portões da ala 5 da Base Aérea da capital estarão abertos das 10h às 17h para a população. As 15h30, terá a demonstração aérea com as sete aeronaves A-29 Super-Tucano da Esquadrilha da Fumaça.

Além da exibição da esquadrilha, o evento terá também outros serviços, como emissão de documentos, cortes de cabelo, além de várias atividades educativas para as crianças.

A entrada para o evento é gratuita, porém, quem quiser pode colaborar com um quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão revertido para instituições assistenciais da Capital.

Serviço

A Base Aérea fica na avenida Duque de Caxias, 2.905, no bairro Santo Antônio.

Profissionais e acadêmicos da área de saúde assistirão a população que comparecer a Base Aérea