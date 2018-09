Considerada a maior campanha de ofertas da região de fronteira do Brasil com o Paraguai, a Black Friday Fronteira que começou na quinta-feira (6) e segue até a domingo (9), envolve mais de 150 lojas com milhares de descontos que podem chegar até 50%.

São esperados 120 mil pessoas em Ponta Porã e a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. Segundo os organizadores, e expectativa é movimentar U$$ 50 milhões durante os quatro dias de evento.

Para quem ficar em Campo Grande, as atrações para o final de semana agrada ao público de todas as idades. Desfile e trilha além de shows em casas noturnas estão entre os eventos. Confira:

Para a família

- Desfile da Independência – O desfile de 7 de Setembro em Campo Grande acontece este ano na rua 13 de maio, região central e deve levar para a rua cerca de 2 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de algumas entidades do estado. O evento começa às 8h.

- Trilha no Morro do Ernesto – Na sexta-feira (7), também ocorrerá a trilha a caminho do Morro do Ernesto, passando por cachoeiras e corredeiras da Fazenda Córrego Limpo. O retorno será após o pôr do sol a luz de lanternas. Mais informações sobre o evento, clique aqui .

- Bobó de Frango - Evento composto por um grupo de profissionais das Engenharias acontece no domingo (9), na Loja Maçônica 8 de Maio, na Spipe Calarge, 2411, em frente ao Posto Coopharadio.

Música

- Música Independente do Campão – Com o intuito de divulgar músicas autorais de artistas regionais, o evento acontece no sexta-feira (7), no 21 Music Bar. Mais informações no link .

- Maroon 5 Cover Brazil – Considerada uma das melhores bandas cover da Morron 5, a Moves se apresenta sábado (7), no 21 Music Bar. Mais informações no link.

- Janis Joplin Cover – No sábado, é a vez de Janis Joplin ser homenageada em um show de sua cover Xandra Joplin. A apresentação acontecerá no Blues Bar MS.

- 1 ano de Xapa – A banda Xapa completa 1 ano de existência e comemora a data com muito rock nacional em apresentação, no sábado (8), no Sesc Morada dos Baís. Mais informações no link.

- Bares

O Irlandês Pub - Av. Afonso Pena, 1650.

Salomé - Avenida Afonso Pena, 4240.

Café Mostarda - Av. Afonso Pena, 3952.

Hook Beers Park – Avenida Afonso Pena, 5872.

Kiwi Tropical - Av. Afonso Pena, 4909.

Quisque da Brahma - Rua Doutor Mário Édson de Barros, 64.

Sacramento Cervejaria – Rua Quinze de Novembro, 1446.

Saideira Classic Bar – Rua Dom Aquino, 2331.

Velfarre Bar - Rua Jose Antonio, 1002.

Maracutaia Boteco – Rua 07 de Setembro, 1971.

Divina Choperia – Rua Sete de Setembro 2397.

Cervejaria do Prosa – Rua Alagoas, 901.

Retirinho – Rua Antônio Maria Coelho, 3315.

Bar da Bud - Av. Afonso Pena, 4227.

Mesa de Bar – Av Noroeste, 1650.

Mera Music Bar – Avenida Mato Grosso.

- Casas noturnas

Valley Pub – Av. Afonso Pena 4150.

Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186.

Jack Music Hall – Rua 15 de Novembro, 2098.

Invicta – Av. Eduardo Elias Zahran, 1732.

Shiva Club – Av. Afonso Pena, n° 3951.

Joker Arguile Bar – Rua Euclides da Cunha, 228.

Dope Club – 7 de setembro 804.

Daza – Rua Marechal Rondon, 2181.

Sis Lounge – Rua Dr. Zerbini, 53.

Non Stop – Rua Pimenta Bueno, 127.