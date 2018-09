A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) emitiu alerta para interdições em algumas ruas da capital nos próximos dias, para realização de eventos religiosos, festivais e muitas outras ações.

Confira os locais onde o trânsito estará fechado:

Sábado (15/09)

- Orientação do bem-estar animal, rua Palmácia nº 700, entre a rua Maia e rua Pedra branca das 12h às 20h.

- Evento Social, na rua José Soares Dias entre rua Waldemar Marcelino Santos e rotatória, das13h às 23h.

- Poda de arvore, na avenida Rachid Neder entre a rua 14 de Julho e avenida Ernesto Geisel das 6h às 18h.

- 3º Festival de Música, na avenida Agripino Grieco entre a rua David Corrêa Leite até a rua Viriato Correia, das12h às 23h.

- Projeto Lucas, rua Dos Topógrafos entre a rua Ibirá Borá, das 7h às 13h.

- Culto, da rua Álvares Penteado entre as ruas São Luis de Cáceres e rua Wagner Jorge B. Garcia, das 18h às 23h.

Domingo (16/09)

- 1º Etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo, na rua Dolores, rua Alfredo Siuf, rua Zakia N. Siuf e avenida dos Crisântemos (entorno da Praça do Papa). Na avenida dos Crisântemos com Zákia N. Siuf, será fechado somente meia pista, das 7h às 12h.

- Futebol Amador, da rua Tucuruvi entre a rua Agostinho Bacha e rua Manoel Garcia, das 7h às 13h.