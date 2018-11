A dupla sertaneja Chrystian e Ralf abre, nesta quinta-feira (8), a programação musical do Rodeio 8 Segundos que promete movimentar o fim de semana em Campo Grande.

Consagrada a dupla mais afinada do Brasil, os goianos estão na estrada desde 1983 e são conhecidos pelo som agudo de suas canções. Chrystian e Ralf já lançaram 20 álbuns, 34 coletâneas e 6 DVDs. O público campo-grandense terá a oportunidade de ver a dupla cantando seus grandes sucessos como, “Cheiro de Shampoo”, “Sou Eu”, “Olhos de Luar”, entre outros.

A pista, excepcionalmente neste dia, terá acesso livre, mas para quem quiser acompanhar o show de Chrystian e Ralf em outros setores será cobrado conforme a tabela que você pode conferir ao final desta matéria.

Na sexta-feira (9), é a vez da dupla Fernando e Sorocaba e o DJ Dennis subir ao palco do evento. No sábado (10) as duplas, Diego e Victor Hugo e Diego e Arnaldo agitam o público.

Rodeio 8 Segundos

Após seis anos fora do cronograma de eventos da cidade, o Rodeio 8 Segundos, volta com três dias de programação e uma das maiores estruturas entre os eventos de gênero. O motivo principal da festa é ver quem consegue ficar 8 segundo montado em um touro bravo, mas as atrações musicais dão o clima de festa ao principal evento do estilo em Campo Grande.

O evento que já superou as expectativas de bilheteria, alcançou proporções gigantescas com uma programação musical que promove o encontro dos principais artistas da atualidade e projeta nacionalmente o evento, que é um mix de rodeio e festival de música.

Os rodeios começam todos os dias a partir das 21h, e logo após as atrações musicais sobrem ao palco. O evento acontece no Hotel Âncora.

Ingressos

- Show: Chrystian e Ralf

Pista

Entrada gratuita

Camarote:

Inteira - R$ 80,00

Meia-entrada - R$ 45,00 esgotado

Mesas com 08 lugares - Open Bar (cerveja, água e refri)

Setor Privilege - R$ 2.700,00

Setor A - R$ 2.000,00

- Show: Fernando e Sorocaba + Dennis

Pista

Inteira - R$ 30,00

Meia-entrada - R$ 15,00 esgotado

Área VIP

Inteira - R$ 60,00

Meia-entrada - R$ 30,00 esgotado

Camarote

Inteira - R$ 120,00

Meia-entrada - R$ 60,00 esgotado

- Show: Diego e Victor Hugo + Diego e Arnaldo

Pista

Inteira - R$ 30,00

Meia-entrada - R$ 15,00 esgotado

Área VIP

Inteira - R$ 60,00

Meia-entrada - R$ 30,00 esgotado

Camarote

Inteira - R$ 120,00

Meia-entrada - R$ 60,00 esgotado

*Os ingressos estão à venda no Shopping Norte Sul Plaza, Gugu Lanches, conveniência Zero67 ou pela internet.