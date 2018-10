A apresentação será no dia 3 de novembro, no Palácio Popular da Cultura

Chegou a vez de Campo Grande se divertir e se emocionar com a comédia musical “O Som e a Sílaba”, que será apresentada no dia 3 de novembro (sábado), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Com texto e direção de Miguel Falabella, o musical foi concebido especialmente para Alessandra Maestrini e Mirna Rubim, duas cantoras atrizes com registro lírico. O espetáculo conta a história de Sarah Leighton (Alessandra Maestrini), uma jovem com diagnóstico de autismo altamente funcional e sua relação com Leonor Delise (Mirna Rubim), sua professora de canto.

A música vai unir essas duas mulheres e esse encontro mudará a vida de ambas. Recheado com árias, duetos e trechos de óperas, “O Som e a Sílaba” celebra o mistério da mente humana, com um texto terno, engraçado e comovente. “O espetáculo é todo muito gostoso e aproxima o público. É cheio de humor, como tudo que Miguel e eu gostamos de fazer. Ao mesmo tempo, é extremamente delicado, poético e transformador, dada a trajetória tão rica e profunda da personagem central, Sarah, e de como isto também transforma - para muito melhor - a vida de Leonor”, conta Alessandra Maestrini.

O espetáculo, que estreou em 2017 e vem acumulando prêmios e indicações pelo Brasil. A montagem acaba de receber o 6º Prêmio Bibi Ferreira, a mais tradicional premiação para musicais do país, pelo Melhor Roteiro Original, de Miguel Falabella. E foi indicada em outras cinco categorias: Melhor Musical Brasileiro, Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. Recentemente, também ganhou dois prêmios Aplauso Brasil, pelo figurino e a direção.

O JD1 te leva ao espetáculo

O JD1 Notícias sorteará na próxima quinta-feira (1º) dois pares de ingressos para garantir a sua diversão nesta comédia musical. As promoções ocorrem no Instagram e Facebook do JD1. Entre, siga as regras e concorra.

Serviço

O espetáculo acontece no dia 3 de novembro (sábado) a partir das 20h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Palácio Popular da Cultura). Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e podem ser adquiridos pelo site realizashows.com.br.