O feriado do Dia da Independência, comemorado na próxima sexta-feira (7), altera o horário de funcionamento de órgãos público, comércio e bancos de Campo Grande. Apesar disto, os serviços essenciais serão mantidos. Confira o que abre e fecha na Capital:

Órgãos Públicos

Os órgãos públicos da Prefeitura de Campo Grande não funcionarão durante o feriado. As atividades retornarão na segunda-feira (10). Apenas os serviços essenciais como saúde e coleta de lixo funcionarão normalmente.

O Governo do Estado decretou feriado em todas suas repartições e o expediente voltará ao normal na segunda-feira (10). E apenas os serviços essenciais como saúde funcionarão normalmente.

Vacinação

Quatro unidades de saúde vão vacinar crianças de 1 ano a menores de 5 anos contra a Poliomielite e Sarampo neste feriado de 7 de Setembro, no sábado (8) e domingo (9) também.

A vacinação acontece das 6h às 18h nos Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia, Tiradentes, Aero Rancho e Coophavila. Cerca de 9 mil crianças precisam ser levadas pelos pais ou responsáveis para receberem as doses.

Bancos

De acordo com o Sindicato dos Bancários as agências de todo o estado não abrirão as portas durante o feriado, retornando as atividades normais na segunda-feira (10).

Comércio

O comércio na capital abrirá parcialmente no feriado da independência. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande o feriado foi declarado ponto facultativo e os lojistas que quiserem podem abrir seu comercio desde que comunique a sindicato da categoria, o acordo faz parte da convenção coletiva assinada entre os segmentos patronal e laboral.

Shopping Campo Grande

Durante o feriado o Shopping Campo Grande funcionará em horário especial. A praça de alimentação e os serviços de lazer estarão abertos das 10h às 22h. Já as demais lojas e quiosques funcionarão das 12h às 20h.

Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês irá funcionar normalmente durante todos os dias do feriado prolongado.

Shopping Norte Sul Plaza

O Shopping Norte Sul Plaza também funcionará em horário especial durante o feriado. A praça de alimentação e as atividades de lazer funcionarão das 11h às 21h. Já as lojas abrirão das 13h às 21h.