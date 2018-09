Neste domingo, 30 de setembro das 11h às 16h, acontece a 3º edição do evento Convergência das Artes na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. O evento irá reunir música, teatro, poesia, arte, fotografia, cinema e dança apresentando uma verdadeira festa de cultura e entretenimento. Para participar é preciso contribuir com livros, roupas, alimentos não-perecíveis ou brinquedos.

A programação será iniciada com o grupo de poetas “Livramentos” Coletivo. Serão exibidos de forma contínua filmes, curtas-metragens e clipes – todos locais e regionais – uma das apresentações será o curta “As Invenções de Akins”, do diretor e roteirista Ulísver Silva que terá um preview e interação com o público. Em seguida, será apresentado danças como: salsa, bolero, samba de gafieira e samba funkeado, zouk, forró, sertanejo universitário e danças regionais com os professores: Fábio Simones, Rochelle, Paulinho de Oliveira, a Cia Par, Ana Graziela, Hana Aysha, Wilkes Pontarollo, Michele Lima, Andre Esperidião, Gabriella Garcia, Henrique Soares, Chirlene Mota e Marcos Nathaniel.

A turma do teatro estará representada pelo Grupo Casa e por Ângela Montealvão. A música fica por conta do cantor e compositor Gustavo Vargas e da cantora Joice Terra, além de surpresas. Também acontece a apresentação de Tai Chi Chuan com o mestre Dirceu Coelho e aula de fitdance com Raiana Andrade. Entre as artes, será realizado também o flash tatto com Fernando Tattoo e Fernando Freitas. No ambiente estarão expostas a arte de Soniah, Grolli, Friendship Tattoo, Thalya Palhares, Júnior Absinto, Sarah Santos e Fernanda Nogueira.

De acordo com o idealizador do evento, o jornalista Rafael Belo, a Convergência das Artes passará a ser itinerante e vai percorrer todas as regiões de Campo Grande. “O objetivo do evento é reunir todas as artes enfatizando a produção e a qualidade dos artistas, mas tudo só é possível com o apoio de todos eles s que cedem o seu tempo e sua arte para o acontecimento da Convergência”, disse.