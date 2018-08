O final de semana, em Campo Grande, promete ser movimentado e agradar ao público de todas as idades. Dois eventos chamam atenção, o Open Toddynho e o Pantanal Steak Festival, considerada a maior churrascada de Mato Grosso do Sul.

Em sua 5ª edição, o Open Toddinho acontece na sexta-feira (31), oferecendo aos campo-grandenses, rodadas do clássico toddinho de caixinha toddyka (a mistura de toddy e vodka), shots alcóolicos de toddynho, brigadeiros, frozen toddy, batidinhas com toddynho e outras surpresas achocolatadas enquanto das 18h à 00h, no Joga Burger ( clique aqui para mais informaçõe s).

Já o Pantanal Steak Festival que acontece no sábado (1º) será um evento em comemoração aos 5 anos do Shopping Bosque dos Ipês. Para obter o ingresso, é preciso completar o valor de R$ 200 em compras no shopping e com mais R$ 40, trocar pelo ingresso e se deliciar com a considerada maior churrascada do estado ( clique aqui para mais informações ).

As atrações não param por aí, em Campo Grande também terá shows nacionais, corridas entre outros eventos. Confira:

- Shows

Gustavo Lima – O artista sobe ao palco da Expo MS na sexta-feira (31), que acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Os ingressos podem ser adquiridos no endereço: ingressonacional.com

Chitãozinho e Xororó e Edson e Hudson – As duplas sertanejas também se apresentam na Expo MS, no sábado (1º), os ingressos podem ser adquiridos no endereço: ingressonacional.com

Cover Up – A banda de pop rock nacional e internacional sobe ao palco do Sesc Morada dos Baís na sexta-feira (31), a entrada é gratuita e as informações podem ser obtidas no link .

- Para a família

Festival do Pastel – O evento em comemoração aos 60 anos do Mercadão Municipal de Campo Grande traz shows e apresentações artísticas além de várias opções do melhor pastel da cidade. O evento começou na última quinta-feira (29) e segue até o domingo (2). ( Clique aqui para mais informações )

Encontro de Patinadores – O encontro dos amantes de patins acontece no domingo (2), nos altos da avenida Afonso Pena. ( Mais informações clique aqui ).

1ª Corrida do Batalhão de Choque – A concentração será no sábado (1º), a partir das 8h, em frente ao Batalhão de Choque, na avenida Afonso Pena. Mais informações no link.

- Bares

O Irlandês Pub - Av. Afonso Pena, 1650.

Salomé - Avenida Afonso Pena, 4240.

Café Mostarda - Av. Afonso Pena, 3952.

Hook Beers Park – Avenida Afonso Pena, 5872.

Kiwi Tropical - Av. Afonso Pena, 4909.

Quisque da Brahma - Rua Doutor Mário Édson de Barros, 64.

Sacramento Cervejaria – Rua Quinze de Novembro, 1446.

Saideira Classic Bar – Rua Dom Aquino, 2331.

Velfarre Bar - Rua Jose Antonio, 1002.

Maracutaia Boteco – Rua 07 de Setembro, 1971

Divina Choperia – Rua Sete de Setembro 2397

Cervejaria do Prosa – Rua Alagoas, 901

Retirinho – Rua Antônio Maria Coelho, 3315

Bar da Bud - Av. Afonso Pena, 4227.

Mesa de Bar – Av Noroeste, 1650

Mera Music Bar – Avenida Mato Grosso,

- Casas noturnas

Valley Pub – Av. Afonso Pena 4150.

Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186.

Jack Music Hall – Rua 15 de Novembro, 2098.

Invicta – Av. Eduardo Elias Zahran, 1732.

Shiva Club – Av. Afonso Pena, n° 3951.

Joker Arguile Bar – Rua Euclides da Cunha, 228.

Dope Club – 7 de setembro 804.

Daza – Rua Marechal Rondon, 2181.

Sis Lounge – Rua Dr. Zerbini, 53.

Non Stop – Rua Pimenta Bueno, 127.