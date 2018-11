O vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, convida você para o show que promete agitar o fim de semana, em Campo Grande.

Neste sábado (17), a banda desembarca na capital sul-mato-grossense com a turnê Sonora apresentando os novos sucessos, “Tempestade”, “Seja o Céu”, “Atenção” e “Nada Vai Te Machucar”, do álbum Sonora que Dinho define como introspectivo, emocional e com observações do cotidiano.

O público também vai matar a saudade dos hits de sucesso, como "Depois da Meia Noite", "À Sua Maneira", "Natasha", "Não Olhe Pra Trás", "Olhos Vermelhos", "Fogo", "Independência" e “Primeiros Erros” – sucesso dos anos 80 de autoria de Kiko Zambianchi, que participou do álbum Acústico MTV, responsável pelo retorno da banda às paradas de sucesso nos anos 2000.

Serviço

- Data: 17/11/2018

- Local: Clube Estoril - Rua Silva Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

Ponto de venda

- Venda presencial: 1/4 colchões na Av. Afonso Pena, 3.835

- Venda on line: www.abappaiproducoes.com.br

Veja o convite de Dinho: