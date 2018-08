Uma das mais simpáticas casas da capital, o Firula’s , reabriu suas portas na última semana com uma série de novidades. A primeira é o próprio sobrenome da casa, agora é Gastronomia e deixa de ser Café, para moldar se a nova uma proposta, que buscará excelência gastronômica e novidades constantes.

A outra novidade, são os horários, o Firula’s Gastronomia, abre diariamente – a exceção de domingos –, já as 7h da manhã, e segue até a noite, com opções variadas a cada horário.

O almoço também tem um novo e importante diferencial, o horário, ele será servido por toda a tarde, eliminando um vazio que persiste em Campo Grande, o de não existirem opções para refeições, em horários mais alongados, no período da tarde.

O Happy Hour, ponto forte da casa em seu primeiro momento, o que deve se repetir agora. Para tanto além dos drinks, pratos elaborados sempre com ingredientes de primeira, e com a assinatura do conhecido Ricardo Cher “o cozinheiro”, garantia de um toque diferenciado. A nutricionista Ligia da Cruz, é outro reforço na equipe que foi montada, ela será a responsável, pela seleção e organização de todas as matérias primas, usadas no restaurante. Detalhe, toda linha de pães ali oferecida, é artesanal, não contendo qualquer tipo de conservante.

A principal mudança, no entanto, vem de quem está a frente do empreendimento, o casal Marcelo Ferreira e Andréia, ambos oriundos da área de tecnologia, que empreenderam com disposição, assumindo o local.

Eles revelam ao JD1 Notícias, que assumir o Firula’s foi uma soma de dois fatores: a primeira, a vontade de empreender, e viver uma experiência nova, e a segunda a simpatia pelo local.

“Sempre gostamos de vir aqui confidencia Andréia, “quando soubemos que estava a venda balançamos na hora”, conta ao lado do marido Marcelo, que também é advogado. Ele revela que “investir em algo da qual gostávamos e frequentávamos, foi gratificante”, e que as sugestões que tinha como cliente, serão implementadas no dia a dia da casa. Ambos contam, que logo após adquirir o local, decidiram fechar a casa e refazer totalmente a cozinha, por exemplo, além de trocar diversos equipamentos, opção única para se atingir o padrão de qualidade desejado.

A última revelação dos novos proprietários do local, é muito boa para empresários e profissionais que gostam de trabalhar e fazer reuniões, em ambientes mais descontraídos, como bares e restaurantes, a Internet do Firula’s é de última geração, com um propulsor de sinal, que nivela e mantém o wifi cheio em todo o ambiente, propiciando navegação rápida.

O Firula’s Gastronomia, continua no seu tradicional endereço, na rua Euclides da Cunha, 1.102, no Jardim dos Estados.