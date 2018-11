Nesta quinta-feira (15) o País comemora 129 anos da Proclamação da República, quando o período da Monarquia teve fim no Brasil. Com a proximidade do fim de semana, muitos órgãos não funcionarão na sexta-feira (16), devido ao ponto facultativo. Entre eles, apenas o Hemosul – Núcleo Coordenador -, irá abrir pós-feriado e também no sábado (17).

Hemosul

A unidade do Hemosul, da avenida Fernando Correa da Costa, em Campo Grande, ficará fechada nesta quinta-feira (15), mas vai funcionar amanhã e sábado, das 7h às 12h. As demais unidades, incluindo as do interior de Mato Grosso do Sul, ficarão fechadas.

Fácil

Os Fáceis (Centrais de Atendimento ao Cidadão) não terão expediente na quinta e sexta-feira (15 e 16). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (19).

Agenfas

As Agências Fazendárias (Agenfas) estarão fechadas no feriado e também na sexta-feira em todos os municípios onde estão em atividade. O atendimento também volta ao normal no dia 19 de novembro.

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) ficarão fechadas. Para os que precisam dos serviços do Detran, a orientação é buscar as unidades só na semana que vem a partir de segunda-feira.

Publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), em janeiro de 2018, estabeleceu 10 dias de “ponto facultativo para os órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo”, conforme os feriados nacionais e/ou municipais. Os serviços públicos considerados essenciais devem ser garantidos por meio de escalas de serviço ou de plantão.